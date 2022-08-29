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MLB／台美混血大物速度、力量兼具 本季從新人聯盟速升大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
台美混血大物新秀卡洛爾（右）本季在小聯盟進步神速，稍早響尾蛇宣布正式將他升上大聯盟。 美聯社
台美混血大物新秀卡洛爾（右）本季在小聯盟進步神速，稍早響尾蛇宣布正式將他升上大聯盟。 美聯社

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）本季在小聯盟進步神速，今天稍早響尾蛇宣布正式將他升上大聯盟，有望在今年就看見他站上世界棒球最高殿堂。

22歲的卡洛爾是左投左打的中外野手，於2019年首輪第16順位被響尾蛇選中，當時他的身手就備受矚目，再加上他進步神速，本季由新人聯盟出發，只打了兩場就火速被升至2A，7月初更來到3A，今年在小聯盟他一共出賽93場，敲出24轟、22支二壘安打、8支三壘安打、62分打點和31次盜壘成功，打擊三圍.307/.425/.610相當優異。

卡洛爾被認為是具有速度且力量驚人的打者，未來有望成為球隊開路先鋒，教練及球探也都一致贊同卡洛爾的守備，稍早響尾蛇宣布決定將他升上大聯盟，意味著卡羅爾有望在本季完成大聯盟首秀。

卡洛爾的母親為台灣人，因此他是台裔美籍的選手，之前他曾透漏過11歲時造訪過台灣，很喜歡這裡。

小聯盟 大聯盟 響尾蛇

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