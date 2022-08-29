MLB／彭政閔披象隊23號戰袍開球 薛則挑戰第200勝失利

大都會隊今天繼續在紐約主場對戰洛磯隊，雙方進行本季最後一次交手，賽前邀請中信兄弟隊副領隊「恰恰」彭政閔擔任開球貴賓，為一年一度的大都會台灣日掀起高潮；3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）先發7局失1分， 優質先發仍以0：1吞敗，挑戰本季第10勝、生涯第200勝失利。

彭政閔穿上兄弟23號傳統黃衫亮相，開心完成開球任務，成為賽前最大焦點，也很親切和大批球迷互動。

大都會、洛磯4連戰最後一戰，兩隊先發投手薛則、馬奎茲（German Marquez）上演投手戰，都以優質表現完成7局任務；薛則被揮出4支安打，狂飆11次三振，前6局讓對手掛零，7局上被揮出3支安打，再因高飛犧牲打失1分，本季戰績掉到9勝4敗。

大都會打線遭馬奎茲（7勝10敗）壓制，只從他的手中揮出1支安打，吞下5次三振，全場也只有3安，無法打破鴨蛋，終止對戰4連勝，不過本季7次交手仍以5勝2敗占優勢。

薛則生涯第110次單場奪三振2位數，追平「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），並列史上第3，只落後大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）和「巨怪」強森（Randy Johnson）。

大聯盟現役投手只有太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）、皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）達到200勝，兩人分別是242、223勝，薛則目前199勝排名第3，最近兩次登板挑戰都吞敗。