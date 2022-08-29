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MLB／終止問天！國民連43場無先發勝 靠敗投王柯賓解套

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊今天推出17敗的聯盟「敗投王」柯賓先發，總算終結了國民隊連43場先發苦無勝投的窘境。 美聯社
國民隊今天推出17敗的聯盟「敗投王」柯賓先發，總算終結了國民隊連43場先發苦無勝投的窘境。 美聯社

國民今天以3：2擊敗紅人隊，柯賓（Patrick Corbin）投6局被敲4安打、失2分（責失1分），這位聯盟敗投王（17敗）終於拿下本季第5勝，也為國民終結連續43戰先發投手沒有勝投的大聯盟最慘紀錄。

國民前一次有先發投手拿到勝投，已是7月7日的葛雷（Josiah Gray），接下來的43場比賽，先發投手合計取得0勝26敗、防禦率6.74，柯賓在這段期間吞下7敗，桑契斯（Aníbal Sánchez）5敗、艾斯皮諾（Paolo Espino）4敗、費德（Erick Fedde）及葛雷都是3敗。

輸得最慘的柯賓，在今天為這項難堪紀錄畫上句點，他說這實在不是值得驕傲的事，但今天是一場團隊的勝利，感謝隊友早早給了分數支援，牛棚也幫忙守下這場勝利。

瓦格斯（Ildemaro Vargas）5局下的超前陽春砲，讓柯賓可以帶著3：2領先退場，交給3位後援投手接力守成，費尼根（Kyle Finnegan）把關最後1道防線，投1局未被敲安打、送出1次三振，拿下本季第8個救援點。

費尼根有印象，這43場比賽期間有幾場是先發投手的勝投毀在牛棚砸鍋，「我也曾搞砸艾斯皮諾的領先，最後自己還撿到勝投。」他說：「能讓柯賓拿下這一勝真的很棒，他投了一場很棒的比賽，把比賽交給牛棚，而我們也做到了自己的工作。」

柯賓 國民

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