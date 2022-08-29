MLB／終止問天！國民連43場無先發勝 靠敗投王柯賓解套
國民今天以3：2擊敗紅人隊，柯賓（Patrick Corbin）投6局被敲4安打、失2分（責失1分），這位聯盟敗投王（17敗）終於拿下本季第5勝，也為國民終結連續43戰先發投手沒有勝投的大聯盟最慘紀錄。
國民前一次有先發投手拿到勝投，已是7月7日的葛雷（Josiah Gray），接下來的43場比賽，先發投手合計取得0勝26敗、防禦率6.74，柯賓在這段期間吞下7敗，桑契斯（Aníbal Sánchez）5敗、艾斯皮諾（Paolo Espino）4敗、費德（Erick Fedde）及葛雷都是3敗。
輸得最慘的柯賓，在今天為這項難堪紀錄畫上句點，他說這實在不是值得驕傲的事，但今天是一場團隊的勝利，感謝隊友早早給了分數支援，牛棚也幫忙守下這場勝利。
瓦格斯（Ildemaro Vargas）5局下的超前陽春砲，讓柯賓可以帶著3：2領先退場，交給3位後援投手接力守成，費尼根（Kyle Finnegan）把關最後1道防線，投1局未被敲安打、送出1次三振，拿下本季第8個救援點。
費尼根有印象，這43場比賽期間有幾場是先發投手的勝投毀在牛棚砸鍋，「我也曾搞砸艾斯皮諾的領先，最後自己還撿到勝投。」他說：「能讓柯賓拿下這一勝真的很棒，他投了一場很棒的比賽，把比賽交給牛棚，而我們也做到了自己的工作。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言