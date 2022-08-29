MLB／大谷熱投109球隔天猛打賞、兩分砲 隊友讚嘆太神

先發7局、109球後的隔一天，大谷翔平貢獻3安打、一發兩分砲，幫助天使以8：3擊敗藍鳥隊、完成3連戰橫掃，大谷不知疲累為何物的表現，楚奧特說：「已經沒有什麼事能嚇倒我了」，投手戴維森（Tucker Davidson）則驚呼不可思議。

天使在系列賽前兩戰分別以12：0、2：0取勝，今天再打下一場精彩的勝利收尾，第3局大谷在兩出局後敲安，倫吉佛（Luis Rengifo）掃出兩分砲幫助天使先馳得點，天使持續用全壘打追加分數，包括第4局鈴木清陽春砲、第6局大谷兩分砲、第9局楚奧特陽春砲。

大谷翔平今天猛打又開轟。 路透社

大谷4打數敲出3安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回2分，他與楚奧特同場炸裂本季第28轟。

天使在這波3連戰找回光圈，大谷的表現絕對是關鍵，首戰有1支挹注2分打點的三壘打，第2戰熱投109球、7局無失分封鎖藍鳥，今天再用球棒蹂躪藍鳥。

楚奧特對他的表現已經習以為常，先發4局失1分的戴維森則是大大讚嘆，「先發投球隔天，我的腳會痠、背會痠，但他還能貢獻4個打數、打出全壘打，幫助球隊贏球，他的表現太神了吧！」