快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

MLB／鈴木一朗正式進水手名人堂 致謝詞全程用英語

中央社／ 西雅圖27日綜合外電報導
鈴木一朗(中)致辭。 法新社
鈴木一朗(中)致辭。 法新社

鈴木一朗今晚正式進入美國職棒西雅圖水手隊名人堂，他在長達16分鐘的致詞中，全程使用英語，並向曾為隊友的偶像小葛瑞菲表達感謝之意。

鈴木一朗加入前隊友小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez） 、穆易爾（Jamie Moyer）、布納（Jay Buhner）、威爾森（Damon Wilson），及「巨怪」強生 （Randy Johnson） 等人的行列，成為美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手名人堂的第10人，而他的這些老隊友，也幾乎全到場為他祝賀。

鈴木一朗這次致詞，是他少數在公開場合，全程以英語發言的一次。儀式中，包括楚勞特（MikeTrout） 、大谷翔平、普侯斯（Albert Pujols）、松阪大輔等人都錄製影片，向鈴木一朗獻上祝賀。

美國國家棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）主席羅威奇（Josh Rawitch）也出席了這場活動。2025年，鈴木一朗將有資格被票選進入這個位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的名人堂。

儀式中，鈴木一朗就坐在小葛瑞菲的旁邊，他們兩人曾在2009、2010年球季當過水手的隊友。

鈴木一朗在致詞時說：「有個傢伙我喜歡叫他喬治（George），他就是你們所認識的小葛瑞菲。在我來美國之前，他就是我的偶像了，但直到2009年他回到水手，我們才終於成為隊友。他是個愛開玩笑的人，但在我眼中，他真的非常專業。他用了很多我難以言喻的方式幫助過我，能當他的隊友，真的是我職業生涯一大亮點。」

鈴木一朗MLB生涯的前11個球季都待在水手，2012年季中被交易到紐約洋基。他在洋基打了約3季後，轉到邁阿密馬林魚又打了3年，然後回到水手為自己的生涯劃上句點。

鈴木一朗最後一次出賽，是2019年水手隊在日本打的兩場開幕戰，在那兩場比賽的第2戰結束後，鈴木一朗宣布他要退休的消息。過去幾年，鈴木一朗擔任水手總裁的特別助理，但他通常都會穿上球衣，陪球員一起練球，並在打擊練習時幫忙接球。

鈴木一朗說：「我來到西雅圖的時候，才27歲。我從沒想到我能在美國打19個球季，且直到如今，仍待在西雅圖。因此，我想告訴現役球員，或許你們也無法想像，但你們的未來確實充滿無限可能。所以，請不要劃地自限，要盡全力擁抱這一切。」

「如果一個從日本來的瘦巴巴小個子都能穿著這身球衣下場比賽，然後在今晚站在你們面前接受這份榮譽，你們就沒有理由說自己無法辦到。」

鈴木一朗 水手

延伸閱讀

MLB／鈴木一朗入水手名人堂 感謝妻子一路相伴

MLB／鈴木一朗入選水手名人堂 曝當初挑戰大聯盟動機「不單純」

MLB／用表現讓質疑身材聲消失 鈴木一朗享受這樣的快感

MLB／建仔前隊友「派帥」與小葛瑞菲 加入WBC美國教練團

相關新聞

MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高

天使隊「二刀流」大谷翔平，今天在多倫多登板對決藍鳥隊，先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，幫助天使2：0獲勝，大谷本...

MLB／遭145公里球吻頭部 勇士投手額頭立刻紅腫退場

昨（27）日亞特蘭大勇士作客聖路易紅雀，九局下半勇士派出史蒂芬斯（Jackson Stephens）後援關門，不料卻遭紅雀二壘手杜諾文（Brendan Donovan）一記平飛球擊中頭部，當場紅腫並直接退場送醫。

MLB／鈴木一朗入選水手名人堂 曝當初挑戰大聯盟動機「不單純」

西雅圖水手日前為鈴木一朗舉行入選球隊名人堂記者會，並在27日於主場賽事前舉行盛大儀式，吸引近滿場球迷參與，他也在日前記者會中表示當初挑戰大聯盟的動機「不單純」。

MLB／古巴飛彈查普曼成傷兵 理由竟是新刺青造成嚴重感染

洋基隊美西之旅首站作客奧克蘭，今天對運動家隊4連戰第3戰賽前，把「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）放進...

MLB／張育成首打席就敲安 大聯盟生涯百安差4支

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成近期小低潮，但今天與紅襪隊比賽首打席就敲出安打，單場2打數敲1安、中止連4場出賽...

MLB／對決現役最老投手 張育成從42歲希爾手中敲團隊首安

大聯盟現役最資深投手、紅襪隊42歲左投希爾（Rich Hill）今天在主場登板，對光芒隊先發7局無失分，只被揮出3支安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。