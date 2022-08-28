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MLB／遭145公里球吻頭部 勇士投手額頭立刻紅腫退場

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂芬斯（Jackson Stephens）遭145公里火球擊中頭部。圖截自Twitter Bally Sports South
史蒂芬斯（Jackson Stephens）遭145公里火球擊中頭部。圖截自Twitter Bally Sports South

昨（27）日亞特蘭大勇士作客聖路易紅雀，九局下半勇士派出史蒂芬斯（Jackson Stephens）後援關門，不料卻遭紅雀二壘手杜諾文（Brendan Donovan）一記平飛球擊中頭部，當場紅腫並直接退場送醫。

在九局下半一出局、一三壘有人時，杜諾文打出內野平飛球，速度達145公里，直接往史蒂芬斯的頭部招呼過去，史蒂芬斯有伸手欲擋下，但還是直接擊中，右額立刻紅腫瘀青。

勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）表示史蒂芬斯的意識都相當正常，但還是需要進一步做檢測，「看見有人頭部或臉部被砸中本來就是一件可怕的事，這也是比賽中最不樂見的」。

史蒂芬斯就醫後，傳出有腦震盪跡象，並已放入七日傷兵名單中。本場比賽他投0.1局，投了6個人次，失掉3分，後由馬茲克（Tyler Matzek）接替投球，終場勇士11:4贏下勝利。

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