MLB／對決現役最老投手 張育成從42歲希爾手中敲團隊首安

大聯盟現役最資深投手、紅襪隊42歲左投希爾（Rich Hill）今天在主場登板，對光芒隊先發7局無失分，只被揮出3支安打，狂飆11次三振，幫助紅襪5：1獲勝，旅美好手張育成對他敲出全隊首安、獲得1次保送，但也吞下1次三振。

紅雀隊普荷斯（Albert Pujols）是現役最高齡球員，1980年1月16日出生，再來就是希爾（同年3月11日），生涯18年打了11隊，包括去年效力光芒，目前是美聯最資深球員。

希爾今天開賽連續解決6名打者，投出3次三振，3局上面對首名打者張育成，投出83英里變速球被揮成三壘方向安打，接下來連飆3K化解危機。

張育成這支內野安打終止個人連10打數掛零，5局上和希爾磨了8球，最快89、最慢70英里，最後獲得保送，7局上則是3球被三振，本季打擊率2成05。

希爾是紅襪隊史首位40歲以上，還能投出單場11K的投手，大聯盟上次締造這項紀錄是2008年響尾蛇隊「巨怪」強森（Randy Johnson），當時已經44歲。

希爾今天用直球搭配卡特球、曲球、滑球、變速球對付光芒打者，直球最快只有91.5英里、平均89.4英里，曲球則在75.2到68.1英里之間，用速差迷惑打者達到贏球效果。