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MLB／古巴飛彈查普曼成傷兵 理由竟是新刺青造成嚴重感染

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天賽前被放進傷兵名單，不過原因不是一般的運動傷害，竟是因為腿部刺青造成感染，成為大聯盟官網首頁重點新聞。 美聯社
「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天賽前被放進傷兵名單，不過原因不是一般的運動傷害，竟是因為腿部刺青造成感染，成為大聯盟官網首頁重點新聞。 美聯社

洋基隊美西之旅首站作客奧克蘭，今天對運動家隊4連戰第3戰賽前，把「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）放進傷兵名單，不是因為運動傷害，竟是因為腿部刺青造成感染，成為大聯盟官網首頁重點新聞。

洋基從前天開始展開客場10連戰，明天結束奧克蘭行程還要轉往洛杉磯，對天使進行3連戰，9月3日再到佛州對決光芒隊，查普曼此時發生這種事，對投手群調度當然有影響。

查普曼本季出賽36場，戰績2勝3敗1中繼9救援、防禦率4.70，最近出賽是20日對藍鳥隊投0.1局，被揮出1支安打、兩次保送、失1分。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前異動球員名單，把查普曼列入傷兵，日期回溯到25日；他表示，不知查普曼是左腿還是右腿感染，只知是最近新的刺青造成，本來不想放進傷兵名單，但感染程度有些嚴重，必須採取行動。

實際情況到底如何，布恩說：「我沒有刺青，不知道。」他強調這是個人選擇，應是相當安全的事，卻不幸發生感染，現在重點是盡力幫他恢復健康。

查普曼已在奧克蘭看醫生，透過抗生素治療，接下來幾天無法出賽，不過布恩對他本季重返球場，還是抱持相當樂觀的態度。

查普曼 洋基

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