快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成首打席就敲安 大聯盟生涯百安差4支

中央社／ 台北28日電
張育成今天面對紅襪首打席就敲安，終結近期小低潮，單場2打數敲1安，張育成大聯盟生涯百安差4支。（美聯社）
張育成今天面對紅襪首打席就敲安，終結近期小低潮，單場2打數敲1安，張育成大聯盟生涯百安差4支。（美聯社）

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成近期小低潮，但今天與紅襪隊比賽首打席就敲出安打，單場2打數敲1安、中止連4場出賽無安打，球隊以1比5吞敗，張育成大聯盟生涯百安差4支。

美國職棒大聯盟光芒隊今天與波士頓紅襪隊交手，張育成先發打7棒、守二壘，張育成3局率先敲出三壘方向安打上壘，但接下來隊友連吞3K，沒能延續攻勢。

張育成5局1人出局後選到保送，7局壘上有人打擊機會吞下三振，今天總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率2成05。

紅襪隊今天開賽就有攻勢，1局靠著馬蒂內茲（J.D.Martinez）適時安打先送回2分，2人出局後靠著安打、保送攻佔得點圈，再靠著達爾貝克（BobbyDalbec）安打又送回2分，取得4比0領先。

紅襪隊4局靠著赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲幫助球隊再拉開領先差距；光芒隊前7局沒有拿下分數，8局2人出局後靠著接連3支安打攻勢追回1分，但追分不及，吞下敗仗。

紅襪隊先發投手希爾（Rich Hill）今天總計用95球投7局，僅被敲出3支安打，飆出11次三振，投出1次保送，無失分，拿下個人本季第6勝。

張育成

延伸閱讀

MLB／台日友好！張育成與大谷翔平互拍身體全都錄

MLB／張育成掃雙安 大谷翔平強制填休來代打吞K

MLB／球和標竿擦身而過 張育成轟界外全壘打好惋惜

MLB／張育成貢獻兩打點獲選MVP 法蘭柯歸期未定

相關新聞

MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高

天使隊「二刀流」大谷翔平，今天在多倫多登板對決藍鳥隊，先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，幫助天使2：0獲勝，大谷本...

MLB／遭145公里球吻頭部 勇士投手額頭立刻紅腫退場

昨（27）日亞特蘭大勇士作客聖路易紅雀，九局下半勇士派出史蒂芬斯（Jackson Stephens）後援關門，不料卻遭紅雀二壘手杜諾文（Brendan Donovan）一記平飛球擊中頭部，當場紅腫並直接退場送醫。

MLB／鈴木一朗入選水手名人堂 曝當初挑戰大聯盟動機「不單純」

西雅圖水手日前為鈴木一朗舉行入選球隊名人堂記者會，並在27日於主場賽事前舉行盛大儀式，吸引近滿場球迷參與，他也在日前記者會中表示當初挑戰大聯盟的動機「不單純」。

MLB／古巴飛彈查普曼成傷兵 理由竟是新刺青造成嚴重感染

洋基隊美西之旅首站作客奧克蘭，今天對運動家隊4連戰第3戰賽前，把「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）放進...

MLB／張育成首打席就敲安 大聯盟生涯百安差4支

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成近期小低潮，但今天與紅襪隊比賽首打席就敲出安打，單場2打數敲1安、中止連4場出賽...

MLB／對決現役最老投手 張育成從42歲希爾手中敲團隊首安

大聯盟現役最資深投手、紅襪隊42歲左投希爾（Rich Hill）今天在主場登板，對光芒隊先發7局無失分，只被揮出3支安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。