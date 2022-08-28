MLB／鈴木一朗入選水手名人堂 曝當初挑戰大聯盟動機「不單純」

西雅圖水手日前為鈴木一朗舉行入選球隊名人堂記者會，並在27日於主場賽事前舉行盛大儀式，吸引近滿場球迷參與，他也在日前記者會中表示當初挑戰大聯盟的動機「不單純」。

他過去入選名人堂時就曾表示「人只要活著，就不知道會發生事，連自己都從沒想過會在這個舞台上。」如今他在記者會回憶到當初轉戰大聯盟的想法，直呼本來就不單純，「絕對不是什麼純粹很憧憬」。

而有這樣的想法是在1996年日美交流賽，鈴木一郎那年雖斬獲打擊王及MVP，但覺得那年是生涯中的低潮，能有這樣的結果相當納悶。在交流賽時，他就感覺到兩邊的強度不一樣，「有強者在！如果我去美國跟在日本會不一樣吧」，這就是他最初的動機。

此外他也認為現在挑戰大聯盟的日籍野手太少，他認為各隊至少都有一人，「20年前或許很難，但現在絕非無法想像的事」，雖然這麼認為，但是仍然太少人前往大聯盟挑戰。

目前共有7位日籍選手在大聯盟奮鬥，大多都是投手，僅有三位是外野手身份，其中一位還是投打俱佳的大谷翔平。

鈴木一朗在2001年透由入札制度從歐力士轉戰至大聯盟，成為日本第一位挑戰美職的野手，也是首位選入球隊名人堂的日籍選手。他在大聯盟奮戰了19個賽季，其中14年都效力於水手，入選10次明星賽、拿下10座金手套，在日職、美職兩聯盟合計打出4367支安打，為金氏世界紀錄。