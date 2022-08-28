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MLB／達比修11勝追上大谷 生涯90勝亞洲投手第3人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊老將達比修有今天投7局失3分收下本季第11勝，成為大聯盟第3位達到90勝的亞洲投手，前兩人為南韓名將朴贊浩、日本名投野茂英雄。 美聯社
教士隊老將達比修有今天投7局失3分收下本季第11勝，成為大聯盟第3位達到90勝的亞洲投手，前兩人為南韓名將朴贊浩、日本名投野茂英雄。 美聯社

天使隊日籍球星大谷翔平今天擊敗藍鳥隊，奪下本季第11勝，教士隊老將達比修有登板對決皇家隊，同樣繳出優質先發，投7局失3分，也拿到本季第11勝，成為大聯盟第3位達到90勝的亞洲投手。

達比修在客場用102球完成7局任務，被揮出5支安打，飆出6次三振，失3分都是自責分，退場時4：3領先，教士最後就以這個比數獲勝，對皇家3連戰前兩戰都贏球。

達比修首局不穩，被揮出3支安打，還出現兩次四死球，包括1次觸身球，一口氣失3分，教士2局上追回兩分，3局上再得兩分逆轉戰局，達比修從2局起也恢復穩定，一路封鎖皇家，終止最近3連敗，本季戰績11勝7敗、防禦率3.41。

大聯盟亞洲最多勝投手是南韓名將朴贊浩，生涯累積124勝，野茂英雄123勝居次，達比修90勝排名第3，本季24場先發有22場投滿6局，是國聯投手最多。

教士隊老將達比修有今天投7局失3分收下本季第11勝，成為大聯盟第3位達到90勝的亞洲投手。 路透社
教士隊老將達比修有今天投7局失3分收下本季第11勝，成為大聯盟第3位達到90勝的亞洲投手。 路透社

教士 達比修有

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