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MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高
天使隊「二刀流」大谷翔平，今天在多倫多登板對決藍鳥隊，先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，幫助天使2：0獲勝，大谷本季第11勝到手，再創個人單季新高。
大谷本季首次、也是最後一次在加拿大以投手身分亮相，藍鳥主場吸引爆滿45311人觀戰，大谷投109球完成7局任務，其中72顆好球，用球數也是本季22場先發最多，直球最快球速99.6英里，平均98英里高出本季平均數 97.2。
他除了首局被史普林格（George Springer）揮出一壘打，3局下兩出局被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 揮出二壘打，其餘完全壓制藍鳥打線，繼10日擊敗運動家隊後，近3場先發首嘗勝投滋味。
天使5月在洛杉磯主場對藍鳥4連戰遭清盤，大谷也吞下1場敗投，這次作客多倫多3連戰，昨天12：0搶下首勝，今天又讓對手抱蛋，本季第4次連續兩場完封對手，合計16場也是美聯球隊最多。
藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）投7局被揮出4支安打，飆出8次三振，失1分吞敗，本季戰績掉到12勝7敗，他說：「不管大谷還是克萊門斯（Roger Clemens）站在投手丘，我的工作就是全力投球，希望能夠幫助球隊獲勝。」
馬諾亞前5局也讓天使掛零，6局上被瑞吉福（Luis Rengifo）揮出安打，失掉唯一分數吞敗；大谷也說，很享受和馬諾亞對決的感覺，沒人想丟掉第1分。
大谷擔任天使第3棒，兩次打數掛零、吞下1次三振，但被保送兩次，本季打擊率2成60。
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