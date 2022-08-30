MLB／今日戰績表 大谷翔平打出致勝第29轟助天使打敗洋基

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）昨天才被響尾蛇升上大聯盟，今天馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。 22歲的卡洛爾是左投左打的中

2022-08-30 13:52