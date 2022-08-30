聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 大谷翔平打出致勝第29轟助天使打敗洋基
MLB今日戰績表
道奇 3：2(10局) 馬林魚
紅雀 ： 紅人
小熊 4：5(11局) 藍鳥
紅襪 2：4 雙城
海盜 5：7 釀酒人
洋基 3：4 天使
費城人 7：13 響尾蛇
教士 6：5 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 金鶯 vs. 守護者
06:40 紅雀 vs. 紅人
06:40 光芒 vs. 馬林魚
07:05 運動家 vs. 國民
07:07 紅人 vs. 藍鳥
07:10 道奇 vs. 大都會
07:10 水手 vs. 老虎
07:20 洛磯 vs. 大都會
07:40 紅襪 vs. 雙城
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
08:10 皇家 vs. 白襪
08:10 海盜 vs. 釀酒人
09:38 洋基 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:40 費城人 vs. 響尾蛇
09:45 教士 vs. 巨人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言