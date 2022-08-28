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MLB／今日戰績表 大谷翔平主投7局9K0失分助天使完封藍鳥

聯合新聞網／ 整理
大谷翔平11勝到手。 擷圖自推特
大谷翔平11勝到手。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

天使 2：0 藍鳥

光芒 1：5 紅襪

海盜 0：5 費城人

道奇 1：2 馬林魚

老虎 11：2 遊騎兵

紅人 6：2 國民

響尾 10：5 白襪

教士 4：3 皇家

小熊 0：7 釀酒人

金鶯 3：1 太空人

洛磯 0：3 大都會

巨人 2：3(10局) 雙城

勇士 5：6 紅雀

洋基 2：3(11局) 運動家

守護者 4：3 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 道奇 vs. 馬林魚

01:35 紅人 vs. 國民

01:35 海盜 vs. 費城人

01:35 光芒 vs. 紅襪

01:37 天使 vs. 藍鳥

01:40 洛磯 vs. 大都會

02:10 響尾蛇 vs. 白襪

02:10 金鶯 vs. 太空人

02:10 小熊 vs. 釀酒人

02:10 教士 vs. 皇家

02:10 巨人 vs. 雙城

02:35 老虎 vs. 遊騎兵

04:07 洋基 vs. 運動家

04:10 守護者 vs. 水手

07:00 勇士 vs. 紅雀(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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