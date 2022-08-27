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MLB／用表現讓質疑身材聲消失 鈴木一朗享受這樣的快感

中央社／ 東京27日綜合外電報導
身形偏瘦被質疑不適合打棒球，鈴木一朗表示他從小學時開始一路跟這種看法奮戰到大聯盟，最後也用表現讓這些質疑聲消失。 美聯社
身形偏瘦被質疑不適合打棒球，鈴木一朗表示他從小學時開始一路跟這種看法奮戰到大聯盟，最後也用表現讓這些質疑聲消失。 美聯社

寫下美國職棒大聯盟多項紀錄的日本前知名球星鈴木一朗27日將進入水手隊名人堂，他今天表示，人生真的不知道會發生什麼事，連他都無法想像自己能站上這個舞台。

日本放送協會（NHK）報導，為表彰鈴木一朗球員時代在MLB西雅圖水手隊長年表現活躍的功績，水手隊在2021年11月宣布鈴木一朗獲選進入水手隊名人堂，將在美西時間8月27日於西雅圖舉行的賽事前舉辦正式儀式。球團方面表示，8月27日賽事門票已售罄。

現職為水手球團總裁特助的鈴木一朗今天在水手主場舉行的賽事前，一如往常地在球場熱身後，穿著練習服出席記者會。

談到自己是第一位獲選進入美國職棒大聯盟球團名人堂的日本選手，鈴木一朗說，「人只要活著，真不知道會發生什麼事，誰都想像不到，連我自己不論在哪個時間點，都無法想像能站上今天這個舞台」。

回想起2001年轉戰大聯盟的過往，鈴木一朗說，「在日本職棒打球的9年經驗最重要，我不是來到美國才建立起自信，我是從春訓開始就有（能在大聯盟打球的）自信」。

談到球員時代一直支持著他的信念，鈴木一朗說，他從小身形就偏瘦，以棒球選手來說並不壯碩。

對於旁人認為身形偏瘦打棒球有些勉強，他說，他從小學時開始一路跟這種看法奮戰到大聯盟，「我知道用結果來讓這樣的聲音消失的快感，這種情況反覆累積，造就了現在的我」。

鈴木一朗是獲選進入水手隊名人堂的第10人，他在2025年預定將獲得位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的美國國家棒球名人堂票選資格。一般認為，屆時他將入選名人堂，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球員。

鈴木一朗曾10度入選明星隊，10次拿到金手套、2次打擊王，2001年榮膺新人王及年度MVP。他的大聯盟生涯跨越19個球季，先後效力於水手隊、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，大聯盟生涯累積3089支安打。

鈴木一朗 水手 大聯盟

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