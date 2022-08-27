MLB／今日戰績表 賈吉第49轟、柯爾200K達陣率洋基5連勝

淪為洋基棄將希尼（Andrew Heaney）本季轉戰道奇後，從防禦率飆破7的投手搖身一變防禦率下修至1.94，恐怕又要被外界嘲諷洋基丟掉投手在別隊又復活了。 希尼去年先後效力天使和洋基，30場

2022-08-26 16:53