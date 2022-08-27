MLB／今日戰績表 賈吉第49轟、柯爾200K達陣率洋基5連勝
MLB今日戰績表
道奇 10:6(10局) 馬林魚
紅人 7:3 國民
海盜 4:7 費城人
天使 12:0 藍鳥
光芒 8:9 紅襪
洛磯 6:7 大都會
老虎 6:7 遊騎兵
響尾蛇 7:2 白襪
教士 13:5 皇家
小熊 4:3(10局) 釀酒人
巨人 0:9 雙城
金鶯 2:0 太空人
勇士 11:4 紅雀
洋基 3:2 運動家
守護者 2:3(11局) 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:07 天使 vs. 藍鳥
04:10 光芒 vs. 紅襪
06:05 海盜 vs. 費城人
06:10 道奇 vs. 馬林魚
07:05 老虎 vs. 遊騎兵
07:05 紅人 vs. 國民
07:10 響尾蛇 vs. 白襪
07:10 教士 vs. 皇家
07:10 小熊 vs. 釀酒人
07:10 金鶯 vs. 太空人
07:10 洛磯 vs. 大都會
07:15 巨人 vs. 雙城
07:15 勇士 vs. 紅雀(華視)
09:07 洋基 vs. 運動家(緯來體育台、ELTA體育1台)
10:10 守護者 vs. 水手
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