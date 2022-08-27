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MLB／白襪明星安德森參戰經典賽 美國隊湊滿9名野手

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪隊明星游擊手安德森 美聯社
白襪隊明星游擊手安德森 美聯社

WBC世界棒球經典賽將於明年3月開打，本屆將力拼衛冕的美國隊，今日宣布白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）確定參戰這場國際賽盛會，至此美國隊野手戰力已全部到齊，僅差王牌投手就能組成夢幻隊。

日前因揮棒過猛導致指指韌帶撕裂的安德森，今日宣布將代表美國參加經典賽，綜觀本季，安德森出賽79場，繳出0.301/0.341/0.395的打擊三圍，打擊率是全隊第一，他同時也是1970年後白襪首位入選明星賽的先發游擊手。

而美國隊在安德森參賽後，確定將組成星光雲集的野手陣容，合計身價更超過50億美元，目前確定參賽的球員，外野有天使楚奧特（Mike Trout）、道奇貝茲（Mookie Betts）與費城人哈波（Bryce Harper），以上三人都拿過MVP；內野方面，以紅雀雙星領銜，分別是本季國聯MVP大熱門一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）及三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），中線的二壘是白襪安德森，游擊則交給紅襪史托瑞（Trevor Story），捕手指揮官由費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擔綱，大都會阿隆索（Pete Alonso）則占據DH位置，在星度排序下，金鶯的穆林斯（Cedric Mullins）只能先從板凳出發。

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