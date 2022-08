MLB／白襪明星安德森參戰經典賽 美國隊湊滿9名野手

WBC世界棒球經典賽將於明年3月開打,本屆將力拼衛冕的美國隊,今日宣布白襪明星游擊手安德森(Tim Anderson)確定參戰這場國際賽盛會,至此美國隊野手戰力已全部到齊,僅差王牌投手就能組成夢幻隊。

日前因揮棒過猛導致指指韌帶撕裂的安德森,今日宣布將代表美國參加經典賽,綜觀本季,安德森出賽79場,繳出0.301/0.341/0.395的打擊三圍,打擊率是全隊第一,他同時也是1970年後白襪首位入選明星賽的先發游擊手。

TA is #ALLIN for the #WorldBaseballClassic. 🇺🇸 pic.twitter.com/QApIOmYg2K