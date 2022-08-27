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MLB／小塔提斯用禁藥毀形象 愛迪達開第一槍中止合作

聯合新聞網／ 綜合報導
小塔提斯因誤用禁藥毀形象，知名運動品牌愛迪達就開出第一槍、中止雙方合作關係。 美聯社
小塔提斯因誤用禁藥毀形象，知名運動品牌愛迪達就開出第一槍、中止雙方合作關係。 美聯社

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）日前藥檢未過，除了遭到聯盟禁賽80場外還有更大損失，知名運動品牌愛迪達（Adidas）今天就發表聲明開出第一槍，宣布將終止兩者間的合作關係。

據《ESPN》報導，小塔提斯先前透露，他是在為了治療皮膚病，未詳查藥物成分才誤用禁藥，他也在近日對外公開道歉：「我想為我的錯誤向球隊高層、隊友、球迷道歉，我的錯誤沒任何藉口，我不會再做不尊重棒球的事情。」

然而除了已遭聯盟禁賽80場外，小塔提斯付出的代價還不只於此，今日遭愛迪達宣布將終止代言關係，聲明中指出：「我們相信體育應該是公平的，公司對於禁藥一是有明確政策，因此我們將結束與小塔提斯的合作。」

據《紐約郵報》報導，教士在去年與小塔提斯簽下為期14年的巨約，但他們並不會因為禁藥案將他交易，球隊仍對他有信心；而在遭到愛迪達開第一槍終止合作後，他代言的其餘品牌，如：知名運動飲品開特力（Gatorade）、BMW、Jack In The Box、PlayStation等，都還未傳出跟進的消息。

愛迪達與小塔提斯（Fernando Tatis Jr）日前合作的聯名鞋款廣告 截圖至Foot Locker推特
愛迪達與小塔提斯（Fernando Tatis Jr）日前合作的聯名鞋款廣告 截圖至Foot Locker推特

愛迪達 品牌 紐約 體育 BMW

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