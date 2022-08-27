MiLB／李灝宇高階1A首安就就開轟 鄭宗哲單場2安1盜

旅美費城人隊野手李灝宇昨天升上小聯盟高階1A，今天出賽開轟、高A首安就是全壘打；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲維持好手感，今天單場2安、跑出1次盜壘成功。

美國職棒費城人隊台灣好手李灝宇昨天從小聯盟1A升上小聯盟高階1A，今天第2場出賽，與紐約大都會隊交手，李灝宇先發打1棒、守二壘。

李灝宇1局敲出投手方向滾地球出局，3局敲出三壘方向滾地球出局，5局2人出局後敲出陽春砲，比賽後半段退場，今天總計3打數敲出1轟，升上高階1A就展現長打火力；球隊終場以5比7輸球。

Hao Yu Lee's first BlueClaws Home Run - he CRUSHES this one into the Chick-fil-A Fan Zone! pic.twitter.com/kyHsolPZZd — Jersey Shore BlueClaws (@BlueClaws) 2022年8月27日

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與多倫多藍鳥隊交手，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局敲出內野安打，3局吞下三振，5局選到四壞保送上壘、跑出本季第27盜，7局再選到保送上壘，8局敲出游擊方向安打。

鄭宗哲今天單場3打數敲出2支安打，另外選到2次保送、吞下1K、有1得分和1盜賽後打擊率2成76、球隊終場以5比7吞敗。