MLB／保底13年2.1億美元綁住J-Rod 教頭：他是水手楚奧特

水手提前綁住天賦，以保底13年2.1億美元的超級合約簽下J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez），確立球隊未來至少10年的核心！

今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲今天與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7億美元的巨約，這份合約堪比聯盟看板楚奧特（Mike Trout）與天使在2019年簽下的12年4.265億美元「終生約」。

據《ESPN》報導，水手本次與J-Rod的合約保證年份為8年1億2000萬美元，第7年開始球隊擁有選擇權，若他在前7年獲得不同排名的MVP選票，將可有2個延長合約選項，第一種為再延長8年，依MVP票選排名有不同情境，從最差的2億美元到2.8億美元，總長16年最高可拿4億美元；第二種是延長10年，條件是獲得2次MVP或4次獲得MVP票選前5名，將可獲得3.5億美元，讓合約總值為最高的18年4.7億美元。

不過若水手未在第7年執行選擇權，羅德里奎茲將有一次跳脫合約的機會，若選擇不逃脫，將可再延長5年9000萬美金，總結來說，他可自行掌握的合約年限為13年2.1億美金，同時此合約含有霸王條款，享有完整的不可交易條款。

水手教頭塞維斯（Scott Servais）曾於昨日的比賽高度讚美他本季的表現，為簽約埋伏筆：「過去半年內，他學到很多關於MLB的知識，以及需要持續改進的事。」並認為J-Rod與「神鱒」擁有許多相似處：「我為天使工作一段時間，楚奧特是近年最偉大的球員，羅德里奎茲與他一樣帶有天賦，他們有很好的爆發力、技術等，他是位好隊友能有效幫助球隊進步，簡單來說他就是我們的楚奧特。」

塞維斯除了稱讚J-Rod技術實力優秀外，還讚美了他的語言能力：「這不容易，如果我們任何一人去了國外試圖掌握該國語言，那將非常有挑戰性，但對他來說在年輕時就學會了英語，這會幫助他在球場以及場外關係的發展。」