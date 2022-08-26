MLB／洋基丟掉的投手別隊復活 希尼ERA從7下修不到2

淪為洋基棄將希尼（Andrew Heaney）本季轉戰道奇後，從防禦率飆破7的投手搖身一變防禦率下修至1.94，恐怕又要被外界嘲諷洋基丟掉投手在別隊又復活了。

希尼去年先後效力天使和洋基，30場出賽拿下8勝9敗，防禦率5.83，並送出150K和41次保送，在129.2局的投球中挨了生涯最多的29轟，其中在洋基時表現更為慘淡，12場出賽防禦率高達7.32，季後慘遭洋基DFA。

休賽期間希尼以一年850萬美元（約新台幣元）加盟道奇，本季表現彷彿判若兩人，不但增加球種開始大量使用滑球，防禦率僅有1.94、K/9值來到13.4次皆創個人新高。

昨日希尼先發主投6局僅被敲4安、失1分、狂飆10K，率隊以12：6擊敗釀酒人，賽後道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）盛讚他的好表現，甚至已經開始設想他在季後賽的定位，「考量到希尼有牛棚經驗，季後賽到來時不排除讓他從後援出發，我們希望他能在最有利的位置幫助球隊。」