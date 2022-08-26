MLB／史丹頓雖回歸狂掃3打點 換左投柯特斯進傷兵名單

洋基今歡喜迎來重砲手「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）回歸，個人就獨攬3分打點，加上全隊狂掃20支安打，終場以13：4大勝運動家；只是壞消息是本季表相當穩定的左投柯特斯（Nestor Cortes）卻被放進傷兵名單。

史丹頓在明星賽勇奪MVP後，就因左腿阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，直到今天洋基展開和運動家四連戰前夕才回歸，首戰4打數雖僅敲出1安打，但個人獨攬3打點，再加上其他3名隊友繳出猛打賞表現，洋基順利收下久違的4連勝。

洋基此役狂敲20支安打攻下13分，但有趣的是整場竟未出現任何一支全壘打，這是自1978年9月7日的基襪大戰後，再度出現單場至少20安、13分卻0轟的場面。

柯斯特因身體不適被洋基放進傷兵名單。 路透社

不過洋基在此役賽前也傳出噩耗，上周才繳出優質先發的柯特斯，當天比賽後就感到不適，為了確保能以最健康的狀態在季後賽出戰，洋基決定將他放入傷兵名單讓他先休養，避免更嚴重的傷勢。

柯特斯受訪時也坦言，「如果受傷勢必會發生，那現在是最適當的時機，總比在9月中旬、下旬或10月甚至是季後賽發生好，我必須小心我的身體，等到季後賽到來時我才能成為球隊的其中一員。」