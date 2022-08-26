聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／史丹頓雖回歸狂掃3打點 換左投柯特斯進傷兵名單
洋基今歡喜迎來重砲手「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）回歸，個人就獨攬3分打點，加上全隊狂掃20支安打，終場以13：4大勝運動家；只是壞消息是本季表相當穩定的左投柯特斯（Nestor Cortes）卻被放進傷兵名單。
史丹頓在明星賽勇奪MVP後，就因左腿阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，直到今天洋基展開和運動家四連戰前夕才回歸，首戰4打數雖僅敲出1安打，但個人獨攬3打點，再加上其他3名隊友繳出猛打賞表現，洋基順利收下久違的4連勝。
洋基此役狂敲20支安打攻下13分，但有趣的是整場竟未出現任何一支全壘打，這是自1978年9月7日的基襪大戰後，再度出現單場至少20安、13分卻0轟的場面。
不過洋基在此役賽前也傳出噩耗，上周才繳出優質先發的柯特斯，當天比賽後就感到不適，為了確保能以最健康的狀態在季後賽出戰，洋基決定將他放入傷兵名單讓他先休養，避免更嚴重的傷勢。
柯特斯受訪時也坦言，「如果受傷勢必會發生，那現在是最適當的時機，總比在9月中旬、下旬或10月甚至是季後賽發生好，我必須小心我的身體，等到季後賽到來時我才能成為球隊的其中一員。」
Yankees make it 4 in a row!— Ryan Field (@RyanFieldABC) 2022年8月26日
Bombers blast A’s 13-4 behind a 20 hit attack (and no HR’s!) in Oakland.
Stanton: 3 RBI in return #RepBX pic.twitter.com/eUuCYtSW3o
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言