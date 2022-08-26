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MLB／今日戰績表 大都會狄葛隆正常發揮6局9K丟1分奪勝

聯合新聞網／ 整理
大都會王牌狄葛隆維持正常水準，6局飆9K只丟1分，這次有隊友幫忙拿到本季第3勝，且過去36場先發，單場失掉的自責分都不超過3分。 路透社
大都會王牌狄葛隆維持正常水準，6局飆9K只丟1分，這次有隊友幫忙拿到本季第3勝，且過去36場先發，單場失掉的自責分都不超過3分。 路透社

MLB今日戰績表

天使 3:8 光芒

紅雀 8:3 小熊

守護者 1:3 水手

白襪 3:4(11局) 金鶯

紅人 0:4 費城人

洛磯 1:3 大都會

藍鳥 6:5(10局) 紅襪

雙城 3:6 太空人

洋基 13:4 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 道奇 vs. 馬林魚

07:05 紅人 vs. 國民

07:05 海盜 vs. 費城人

07:07 天使 vs. 藍鳥 (ELTA體育1台)

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:10 洛磯 vs. 大都會

08:05 老虎 vs. 遊騎兵

08:10 響尾蛇 vs. 白襪

08:10 教士 vs. 皇家

08:10 小熊 vs. 釀酒人

08:10 巨人 vs. 雙城

08:10 金鶯 vs. 太空人

08:15 勇士 vs. 紅雀

09:40 洋基 vs. 運動家(緯來體育台、華視)

10:10 守護者 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育

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