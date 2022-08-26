MLB／今日戰績表 大都會狄葛隆正常發揮6局9K丟1分奪勝
MLB今日戰績表
天使 3:8 光芒
紅雀 8:3 小熊
守護者 1:3 水手
白襪 3:4(11局) 金鶯
紅人 0:4 費城人
洛磯 1:3 大都會
藍鳥 6:5(10局) 紅襪
雙城 3:6 太空人
洋基 13:4 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 道奇 vs. 馬林魚
07:05 紅人 vs. 國民
07:05 海盜 vs. 費城人
07:07 天使 vs. 藍鳥 (ELTA體育1台)
07:10 光芒 vs. 紅襪
07:10 洛磯 vs. 大都會
08:05 老虎 vs. 遊騎兵
08:10 響尾蛇 vs. 白襪
08:10 教士 vs. 皇家
08:10 小熊 vs. 釀酒人
08:10 巨人 vs. 雙城
08:10 金鶯 vs. 太空人
08:15 勇士 vs. 紅雀
09:40 洋基 vs. 運動家(緯來體育台、華視)
10:10 守護者 vs. 水手
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