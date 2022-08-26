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MLB／挑戰國聯打擊三冠王 高史密特：那將是一個奇蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
高史密特（左）挑戰國聯打擊三冠王。 路透社
高史密特（左）挑戰國聯打擊三冠王。 路透社

國聯MVP呼聲最高的紅雀強打高史密特(Paul Goldschmidt)今在與小熊的比賽中，賞出雙響砲並掃回5分打點，讓他離國聯打擊三冠王又更近了一步。

高史密特至今為止已是雙冠王，打擊率3成39和105分打點都位居國聯之冠，33轟僅落後給費城人重砲史瓦伯(Kyle Schwarber)2支，此外高史密特在上壘率（4成17）、長打率（6成22）、OPS（1.039）和WAR（勝利貢獻值）6.7都在國聯領先群雄，目前也是國聯MVP最熱門人選。

上一次國聯出現打擊三冠王要追溯到1937年的梅德威克（Joe Medwick），剛好梅德威克當年也效力於紅雀，事實上國聯歷史上曾誕生過7次打擊三冠王，其中有3次都來自紅雀打者。而美聯上一個三冠王則是2012年老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），他也是大聯盟近55年來唯一一位。

被問到有沒有想過本季有機會締造紀錄，高史密特透露，「如果發生這樣的事情（三冠王），那將是一個奇蹟，我不想想太多，這實在可遇不可求，這對任何人來說都是一個瘋狂的目標。」

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