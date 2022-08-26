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MiLB／李灝宇升上高A 林昱珉1A先發4.2局飆9K

中央社／ 台北26日電
費城人隊李灝宇今天升上高階1A，不過首場比賽沒有安打。 截圖自Phillies Player Development官方推特
費城人隊李灝宇今天升上高階1A，不過首場比賽沒有安打。 截圖自Phillies Player Development官方推特

旅美響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟1A先發出賽展現K功，投4.2局飆出9次三振，挨轟失1分、無關勝敗；費城人隊野手李灝宇升上高階1A，今天首場出賽5打數沒有安打。

美國職棒小聯盟亞利桑那響尾蛇隊1A今天與洛杉磯道奇隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉首局被敲安打、投出保送，但力守不失分。

林昱珉2局先抓2個出局數後，隊友守備失誤讓對手上壘，林昱珉連投2次四壞保送讓道奇隊攻佔滿壘，但及時回穩讓打者敲出左外野方向平飛球出局、沒有掉分。

林昱珉3局連飆3K，4局被首名打者敲出安打，接著連抓3個出局數，5局1人出局後被敲出陽春砲，三振抓到第2個出局數後退場，退場時兩隊1比1平手。

林昱珉今天總計用97球投4.2局，被敲出3支安打，飆出9次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.03，無關勝敗。

費城人隊李灝宇今天升上高階1A，費城人隊今天與紐約大都會隊交手，李灝宇高A首場先發出賽打2棒、守二壘，打擊沒有表現，今天總計5打數吞下1次三振，球隊終場以5比8吞敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲維持好手感，今天與多倫多藍鳥隊比賽，先發打1棒、守游擊，1局敲出右外野方向安打，3局敲出左外野方向安打，5局敲出投手方向安打，單場3打數敲出3支安打，賽後打擊率2成73，球隊終場以2比5吞敗。

林昱珉

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