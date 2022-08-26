MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價破50億元

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）也宣告加入美國隊，明年3月的世界棒球經典賽星光閃耀，美國隊確定的9人名單裡，合計參加過45次明星賽、6座MVP，年薪更突破台幣50億元。

貝茲今年出賽105場，敲出27轟、82分打點，打擊率2成73，還有11次盜壘成功，生涯拿過2座世界大賽冠軍更是2018年美聯MVP得主。

𝐌𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄. The @Dodgers star is ALL IN #ForGlory🇺🇸 pic.twitter.com/GeR1hoLVSh — USA Baseball (@USABaseball) 2022年8月25日

經典賽美國隊先前已確定參賽的球員，包括楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史托瑞（Trevor Story）、哈波（Bryce Harper）、阿隆索（Pete Alonso）、穆林斯（Cedric Mullins）。

其中楚奧特拿過2014、2016、2019年的美聯MVP，哈波則包下2015、2021年國聯MVP，光算MVP等級就很驚人，更別提明星賽星度。

整隊身價更是不凡，楚奧特年薪3540萬美元領頭，接下來依序是亞瑞納多3500萬美元、哈波2600萬美元、瑞爾穆托2387萬美元、高史密特2200萬美元、史托瑞2000萬美元、貝茲1750萬美元、阿隆索740萬美元、穆林斯71萬美元，加起來年薪合計達1.87億美元，換算台幣約56.56億元。