快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價破50億元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）宣告加入經典賽美國隊。 美聯社
道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）宣告加入經典賽美國隊。 美聯社

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）也宣告加入美國隊，明年3月的世界棒球經典賽星光閃耀，美國隊確定的9人名單裡，合計參加過45次明星賽、6座MVP，年薪更突破台幣50億元。

貝茲今年出賽105場，敲出27轟、82分打點，打擊率2成73，還有11次盜壘成功，生涯拿過2座世界大賽冠軍更是2018年美聯MVP得主。

經典賽美國隊先前已確定參賽的球員，包括楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史托瑞（Trevor Story）、哈波（Bryce Harper）、阿隆索（Pete Alonso）、穆林斯（Cedric Mullins）。

其中楚奧特拿過2014、2016、2019年的美聯MVP，哈波則包下2015、2021年國聯MVP，光算MVP等級就很驚人，更別提明星賽星度。

整隊身價更是不凡，楚奧特年薪3540萬美元領頭，接下來依序是亞瑞納多3500萬美元、哈波2600萬美元、瑞爾穆托2387萬美元、高史密特2200萬美元、史托瑞2000萬美元、貝茲1750萬美元、阿隆索740萬美元、穆林斯71萬美元，加起來年薪合計達1.87億美元，換算台幣約56.56億元。

明星賽 貝茲 楚奧特

延伸閱讀

MLB／談天使求售 楚奧特感謝老闆照顧、大谷不予置評

MLB／今日戰績表 天使隊楚奧特傷癒歸隊4支1慶祝行情完封老虎

MLB／哈波參戰經典賽！美國隊6人陣容已有36顆星星

MLB／以為棒球生涯要提早結束 楚奧特傷勢比預期中樂觀

相關新聞

MLB／保底13年2.1億美元綁住J-Rod 教頭：他是水手楚奧特

水手提前綁住天賦，以保底13年2.1億美元的超級合約簽下J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez），確立球隊未來至少10年的核心！ 今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲今天與水手

MiLB／李灝宇高階1A首安就就開轟 鄭宗哲單場2安1盜

旅美費城人隊野手李灝宇昨天升上小聯盟高階1A，今天出賽開轟、高A首安就是全壘打；海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲維持好手感，今...

MLB／小塔提斯用禁藥毀形象 愛迪達開第一槍中止合作

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）日前藥檢未過，除了遭到聯盟禁賽80場外還有更大損失，知名運動品牌愛迪達（Adidas）今天就發表聲明開出第一槍，宣布將終止兩者間的合作關係。

MLB／史丹頓雖回歸狂掃3打點 換左投柯特斯進傷兵名單

洋基今歡喜迎來重砲手「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）回歸，個人就獨攬3分打點，加上全隊狂掃20支安打，終場以13：4大勝運動家；只是壞消息是本季表相當穩定的左投柯特斯（Nesto

MLB／用表現讓質疑身材聲消失 鈴木一朗享受這樣的快感

寫下美國職棒大聯盟多項紀錄的日本前知名球星鈴木一朗27日將進入水手隊名人堂，他今天表示，人生真的不知道會發生什麼事，連他...

MLB／張育成安打被沒收 大谷翔平二壘打天使仍吞6連敗

天使隊今天與光芒隊之戰，兩位亞洲好手同場競技，張育成雖然4打數無安打，不過首打席有一支準安打球被對手美技沒收，而天使隊雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。