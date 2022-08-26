MLB／光芒橫掃天使大進補6連勝 張育成安打被美技沒收

美國職棒坦帕灣光芒今天在主場8比3擊敗洛杉磯天使，4連戰橫掃對手，近期6連勝；台灣好手張育成2局下擊出平飛球，看似有機會安打，但遭對方精彩守備沒收。

天使隊客場出征佛羅里達州，戰績低迷又逢老闆拋出賣球隊的消息，有如烏雲罩頂；今天3局下守備失誤，讓光芒打下5分大局種下敗因。日籍球星大谷翔平這場4打數1安打，吞2次三振。

光芒投手投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）5.1局飆9次三振、僅失1分領軍下，打線有馬格（ManuelMargot）單場4安打的火力支援，光芒4連戰橫掃天使大進補，也站上季後賽外卡排行榜的第一名。

約兩週前，光芒在美聯東區第4，外卡排名也掉出前3位，落後巴爾的摩金鶯半場勝差；但隨著這4場比賽輕取天使，戰績大進補，分區躍上第2位，站上外卡排行的龍頭。

台灣好手張育成這場比賽擔任光芒先發游擊手，棒次第8；4次打擊沒有安打，吞1次三振，累計打擊率0.203。

張育成雖然帳面上沒有安打，但2局下他敲出一記平飛球，看似有機會在中外野手面前落地，但遭到對方二壘手向後移動接殺，錯失貢獻球隊的機會。

Yu Chang pops out to second baseman David Fletcher.



Expected BA: .820

Exit Velo: 64.9 mph

Launch Angle: 25 deg

Hit Distance: 199 ft#RaysUp #GoHalos pic.twitter.com/KVa2y1pZuO — Baseball Gods (@baseballgodsbot) 2022年8月25日

當時2局下兩出局一壘有人，面對左投桑多華（Patrick Sandoval），張育成打出中外野方向的平飛球，眼看就要穿越內野防線，但最後一刻遭到二壘手佛萊徹（David Fletcher）向後跑動接殺。

張育成其他3次打擊結果分別是三振、外野飛球、雙殺。