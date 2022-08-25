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MLB／台日友好！張育成與大谷翔平互拍身體全都錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平與張育成 影片截圖
大谷翔平與張育成 影片截圖

天使本日迎戰光芒的比賽中，球隊巨星大谷翔平與我國好手張育成，在場上出現友好的互動，舒緩比賽緊張的氣氛，而光芒也在延長賽靠著天使的失誤，拿下近期5連勝，

本場比賽雙方一路激戰至延長賽，第11局時，大谷靠著隊友的滾地球佔上三壘，此時光芒三壘手為張育成，大谷先友好的拍了他並打聲招呼，張育成隨即也拍了大谷的背做為回應，此時，大谷也輕碰了一下張育成的大腿，不料這番互動，全被轉播單位照到，在延長賽緊張的局面，還能有這景象也為比賽減緩許多氣氛。

而本次互動也並非兩人首次被拍到，去年大谷站上一壘時，就曾與張育成聊得熱絡，今天友好的互動也引來網友留言表示：「居然沒有偷桃，失敗」、「這裡是大聯盟 不是『甲』子園」、「懷疑大谷很久了」等留言。

順帶一提，大谷本場比賽4支0苦吞3K，打擊率降至2成62，張育成則未先發，於9局上代守三壘，僅有一次打擊機會，並未幫助球隊建功，賽後打擊率來到2成10。

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