MLB／小塔提斯為禁藥事件公開道歉 隊友改變態度相挺

教士明星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近日被大聯盟驗出使用禁藥，因此被禁賽80場，遭到各界的批評，更傳出失去球隊信任，不過在今日公開道歉後，隊友們均表態願意原諒並轉念支持他。

小塔提斯本日在教士主場一壘休息室，發表了長達250秒的公開道歉：「我把夢想變成噩夢，在過去這段時間，我沒有做出正確的決定，我犯錯了，我對我做的每一步感到後悔，但我仍然得往前走並告誡自己，不要再犯同樣的錯。」

而塔提斯透露事發當時他真的嚇壞了，更被球隊老闆教訓一番：「很多嚴厲的愛，但我覺得有很好的溝通，球隊給了我一個機會，對於禁藥問題沒有藉口理由，我錯了。」

小塔提斯在教士主場坦承面對隊友致歉。 美聯社

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）對於禁藥事件，認爲現在這個時刻具有挑戰性：「我們已經談論了導致發生錯誤的問題，我們都會犯錯，作為球隊對總管，我也犯了很多錯，關鍵是如何從中學習成長，我們都得向前走。」

球隊先發馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）表示人都會犯錯：「不管外界怎麼說，他跟隊友們坦承他發生的事情，同時表現出歉意這並不容易。」球隊另一外巨星馬恰多（Manny Machado）也表達了自己的看法：「我們都犯過錯，但我們要超越他並從中學習，我們都是家人也支持他。」

小塔提斯在禁藥暗後首度公開露面。 美聯社

至於球迷們可能不再支持小塔提斯這點，他本人坦言可以理解：「如果我喜歡的球員做了這些事，我也會感到失望，我真的理解他們的感受，但我保證當我回歸球場時，將再度獲得他們的信任。」

值得一提的是小塔提斯同時表示他將利用禁賽期間進行肩膀手術，但教士並沒有透露其他細節，不過他上季就曾因肩膀傷勢多次進出傷兵名單，整季只出賽130場，且一直未選擇手術治療。