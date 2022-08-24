MLB／道奇強投布勒就是開TJ手術 總管：最壞的情況

道奇少主布勒（Walker Buehler）神秘的傷情終於出爐，他今日在Instagram上寫下「第二次的TJ手術，我們開始吧」，證實了外界的猜測，本季以及下賽季都確定報銷，道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）也表示「這是最壞的情況」。

布勒是在6月10日最後一次登板時，因手肘不適退場，而他也在當月表現也不佳，先發兩場僅投6.1局失掉8分，防禦率高達11.37。雖然是繼2015年後生涯第二次動TJ手術，但總管佛里曼認為他復原後會比原本更好好，「我們知道，布勒會盡全力重返球場，看看往年的好表現，所以我們不擔心，只要他能康復回來，就會立刻做出貢獻。」

本季布勒先發12場奪下6勝3敗ERA 4.02，WHIP 1.29，僅有3場優質先發，各項數據都是菜鳥球季後最差，教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為是受到傷勢拖累：「他的球速下滑了，滑球也不那麼犀利，我只能說有可能因為受傷導致他狀態不佳。」

身為布勒好搭檔的捕手威爾史密斯（Will Smith）則表示會很想念他，並希望他能趕快回歸球場：「他是去年塞揚獎前五名，在過去幾年的季後賽，他都化身來自地獄的投手，雖然他今年表現不好，但他每晚都還是會來球隊，幫我們加油打氣。」