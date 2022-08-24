MLB／賈吉48轟出爐 有望成61年來首位60轟「乾淨重砲」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在本日的「地鐵大戰」，再度舉起勝利的「法槌」連兩天炸裂，擊出本季第48轟，繼續走在單季至少60轟道路上，有望成為2001年後第一人。

賈吉本日面對大都會擔任先發外野手第3棒，在第4局面對大都會先發沃克（Taijuan Walker）的一顆快速球，輕鬆將球擊出左外野大牆，轟出一發遠達453英呎的全壘打，在任何一座球場都會飛出去，幫助球隊率先破蛋；第七局又緊接著班寧坦迪(Andrew Benintendi）的超前分安打後打回保險分，率洋基以4:2贏球奪下系列賽2連勝，也是連輸6個系列賽後、終於在「地鐵大戰」止跌回升。

453 FT 💥



Home run No. 48 for Aaron Judge was an ABSOLUTE MOONSHOT 🚀pic.twitter.com/wHYTeVwy0k — Yahoo Sports (@YahooSports) 2022年8月24日

總計賈吉今日4打數2安打，外帶2分打點，賽後打擊三圍來到0.297/0.403/0.663，在終結連9場全壘打乾旱期後又連兩天開砲，外界推估照此速率本季可望有63轟，是繼2001年的邦茲(Barry Bonds)73轟與索沙(Sammy Sosa)的64轟後，再次有球員單季至少60轟，但這兩人都陷入禁藥爭議，前一個「乾淨重砲」已是1961年敲出61轟的洋基隊史傳奇馬里斯（Roger Maris）了。

不過對於是否渴望達成單季60轟，賈吉淡然表示：「我盡量不去想，但人們一直問我這個問題，答案將在季末揭曉，如果我成功了，我們可以談論它，但在那之前太難評論了。」