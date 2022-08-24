MLB／觀眾太少沒在怕？ 運動家球迷疑在座位上演「活春宮」

運動家於上周日（21日）面對水手的比賽，場內打得精彩，觀眾席也打得火熱，據外媒報導，疑似有球迷在觀眾席上演「活春宮」，對此奧克蘭警方也正在進行調查，如有屬實將觸法。

《紐約郵報》報導，上週日的比賽，運動家以5:3奪下勝利，但就在賽後有網友再推特上傳影片，疑似有球迷在觀眾席上演「活春宮」慶祝，但並無工作人員或攝影機於比賽中發現這一情形，對此當地警方也展開調查，至於事件是否屬實則得找到嫌疑人進行釐清，目前尚未找到主角。

截圖自Polar Bear Fan推特影片

運動家球團對此事件則尚未作出相關回應，但截至本日的比賽，奧克蘭主場本季平均入場人數僅9456人在大聯盟墊底，也是唯一進場觀眾未破萬球隊，難怪看臺總是空蕩蕩一片，球迷才有這樣的「興致」。