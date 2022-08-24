MLB／談天使求售 楚奧特感謝老闆照顧、大谷不予置評

美國職棒洛杉磯天使隊今天公告，球團老闆莫瑞諾（Arte Moreno）考慮出售球隊。陣中球星楚奧特感謝老闆的照顧，但大谷翔平對此不予置評。

天使聲明稿指出，球團已經正式啟動程序，評估幾個策略性的備選方案，其中包括出售球隊的可能性。意味球團老闆打算對球隊的金主與管理階層進行徹底重整或股權轉移。

「橘郡紀事報」記者佛萊徹（Jeff Fletcher）指出，莫瑞諾在2003年以1.84億美元購得天使隊，如今根據富比世（Forbes）雜誌估計，這支球隊的價值超過20億美元（約新台幣609億元），出售價格可能超過30億美元。

天使隊正客場出征，在佛羅里達州與坦帕灣光芒比賽，佛萊撤訪問到陣中頭號球星楚奧特（MikeTrout）對這個消息的評論，但是另一名天使球星大谷翔平則是透過球隊發言人對外表示，拒絕回應。

楚奧特說：「我還在消化這消息。」他說回頭去看，他步入職業生涯以來都效力天使隊，與老闆莫瑞諾相處得很好，「他對我與我的家人很好，我很感謝他為我所做的一切。我猜他大概想要放手了。」

楚奧特是3屆美國聯盟最有價值球員（MVP），2019年與天使隊簽下12年4.26億美元的天價合約。這份合約至今是北美運動史上最鉅額的長約。

楚奧特簽下大約的當時期待，球團能夠以他為中心，打造一支有競爭力的隊伍。但事與願違，天使自2014年以來就不曾打進季後賽，2015年之後每年勝率都不超過5成。

對於球隊可能轉賣，楚奧特說，等到買家浮上台面之後，才有辦法評論，目前說什麼都還太早，他只希望球隊能夠越來越強，「很明顯的，我很想贏」。

天使轉賣的消息對日本籍「二刀流」球星大谷翔平也有所影響。但大谷透過天使發言人對外表示，拒絕評論球隊轉賣的消息。

大谷與天使隊還有一年合約關係，他要到後年才能成為自由球員。天使隊是否提前與大谷簽下延長合約，將要等到球隊轉賣的過程塵埃落定之後才會明朗。媒體評估，球隊轉手的程序通常要花上幾個月甚至超過一年。