MLB／美國版「最強銀行員」 僅上大聯盟一天就遭DFA

「最強銀行員」大都會左投費雪（Nate Fisher）21日在大聯盟初登板，中繼三局無失分，表現不俗，但只圓夢一天，今天就傳出大都會球團將他DFA。

22日大都會對上費城人的比賽，球隊拉上費雪支援，在五局上登板中繼，總共投了3局被打1支安打，投出2次保送和1次三振，並沒有失分。大都會終場以10:9擊敗費城人。

儘管表現不差，但過一天後大都會就將他DFA，七天內可能會被交易或釋出，若是都沒有其他隊伍有興趣，他可能會回到小聯盟繼續打拼，而大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）表示做這決定很艱難，但對亞特蘭大和費城的系列賽牛棚相當吃緊，相信他能夠理解。

費雪2021年受新冠肺炎疫情影響，到家鄉的銀行工作，棒球生涯一度中斷，直到去年六月才和水手簽約，而今年則是轉到大都會，在3A出賽12場防禦率3.12。