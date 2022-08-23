MLB／為自家籃球隊總冠軍賽打氣 紅雀鐵捕請假出差惹議

紅雀隊當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）先前缺席兩場比賽，向球隊請假，原因竟是為了回波多黎各看自家籃球隊的冠軍賽引發爭議，不過球團早就知道此事，認為「問題不大」。

目前莫里納在紅雀效力19年，兩次奪得世界大賽冠軍，預計在今年球季結束退休，他在2020收購了波多黎各當地籃球隊Vaqueros de Bayamón成為球隊老闆，他也表示紅雀球團知道他擁有這支球隊，他和球團的關係也很好。紅雀隊總教練馬莫（Oliver Marmol）也表示莫里納這兩場的缺席「不是大事」。

莫里納上週六時被放入限制名單，週一就恢復歸隊，並且在對上小熊的比賽先發蹲捕，與投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）搭配良好，引導他拿下生涯首場完封勝。

對於這次「商業旅行」請假出差事件，網路上評價正反兩極，有球迷認為球季期間不該問了私人因素缺席，也有人力挺表示莫里納已為球團犧牲奉獻19年，有權做自己想做的事。

面對這些批評莫里納虛心接受，但他表示這是一個在球團跟人民間的艱難的決定，波多黎各人民需要這個球隊，所幸這次的行程只有兩天。而藍球隊也沒有辜負老闆到場支持，以75比61贏下比賽，拿下總冠軍。