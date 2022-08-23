MLB／賈吉第47轟獨走聯盟 洋基讓薛則挑戰200勝踢鐵板

今日洋基對上大都會的「紐約內戰」，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的右外野陽春砲以及（Domingo German）6.1局失2分的優質先發，以4:2拿下勝利，8月低谷以來首次取得二連勝，同時讓欲挑戰生涯第200勝的大都會王牌薛則踢到鐵板。

由於這波「地鐵大戰」僅有2連戰，代表這場勝利終於讓洋基終止連續輸掉6個系列賽的恥辱，賽後賈吉表示團隊在精神上足夠堅強，經歷了幾個系列賽終於有所反彈，「是時候回到我們該做的」

一局下第四棒勒梅休（DJ LeMahieu）靠著右外野方向犧牲打，護送隊友回來得分，洋基先馳得點，到了三局下賈吉抓住一顆四縫線速球，轟出本季第47轟，獨走全聯盟，也讓洋基取得2:0領先，五局下又靠兩支二壘安打，取得3:0領顯。

七局上，大都會進攻，一壘有人的情況下沃格巴克（Daniel Vogelbach）打出右外野方向全壘打，帶有兩分打點，將比數追僅1分差，所幸即使止血，連續製造兩個滾地球，結束這局。而七局下洋基再添一分保險分，終場以4:2取得勝利。

值得一提的是洋基讓大都會先發塞揚名投薛則挑戰生涯第200勝不成，還率先吞下生涯第100敗，也是本季第3敗，此戰投6.2局丟掉4分，也罕見連兩戰都丟4分。