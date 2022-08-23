MLB／普荷斯又轟了趕700轟進度 生涯棒打449位投手追平邦茲

相隔一場後，紅雀42歲老將普荷斯（Albert Pujols）今日對上小熊的比賽又開轟了，同時也是此戰勝利打點，幫助球隊以1:0獲勝，這是他近7戰以來的第6轟與本季第14發，生涯推進到693轟，距離700轟里程碑更進一步。

紅雀與小熊今日形成投手戰，雙方七局前都是0:0僵局，直到七局上半普荷斯抓準左投史邁力（Drew Smyly）一顆外角高球，直接送出左外野大牆，加上先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）9局無失分演出完封勝，終場紅雀就以1:0氣走小熊

普荷斯8月趕進度，近10場比賽已經敲出7支全壘打，有6轟集中在近7戰，生涯推進至693轟，非常有機會超越A-Rod的696轟並列史上第四，距離700轟也只剩7支距離，讓球迷更加期待他能在本季退休前達標。此外這也是他生涯砲轟的第449位投手，追平大聯盟紀錄與邦茲(Barry Bonds)並列第一。普荷斯賽後表示：「無論如何你需要相信你投入的訓練會有回報，這就是我22年來所做的事」。

因為這一轟苦吞敗投的史邁利表示，這一球他已刻意投在好球帶之外，卻還是遭到砲轟，不得不佩服普荷斯，「這就是他被稱作生化人(Machine)的原因，熟悉的他回來了！」

No. 693 for The Machine! pic.twitter.com/lML3bMFgxY — MLB (@MLB) 2022年8月23日

值得一提的是紅雀先發蒙哥馬利此戰完投9局投出7次三振僅被敲出1安，投出大聯盟生涯首場完投完封勝，他在季中才被洋基交易至紅雀，成為聖路易最佳救火隊，先發已經連續4場好投，期間防禦率僅0.35，用表現狠狠打臉了前東家。