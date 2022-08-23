MLB／洋基低迷球迷要布恩滾蛋 洋基總管仍力挺教頭

洋基近日戰績低迷，8月份僅拿下5勝，卻狂輸14場，更是連續輸掉6個系列賽，突破28年的難堪紀錄。日前總教練布恩（Aaron Boone）直接在賽後訪問展露不滿情緒，講到激動處直接憤恨拍桌，儘管如此，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）仍在今日聲援力挺布恩。

「我認為他做得很好」，凱許曼表示，他認為布恩是球隊的主心骨，管理球員好球隊都做得很好，可以穩定球隊的軍心，在多數情況下球員們不會感到恐慌，「但不代表他不能失去冷靜，必要時他也會有情緒」，似乎在回覆日前布恩拍桌失態事件。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）。 歐新社

洋基先前對上藍鳥的四連戰以及光芒的三連戰，都只在系列賽最後一場拿下1勝，對藍鳥比賽落後時更引發了主場球迷的噓聲。不過凱許曼還是鼓吹大家冷靜，「我相信這個團隊」，他認為洋基這段低潮對整個賽季而言只是小註解，「這是一個很好的團隊，只是碰巧在一段時間內表現不佳，可能比我們預期的要長一些」。

洋基目前75勝48敗，戰績仍是美聯東區龍頭，領先排名第二的光芒還有8場勝差，第三的藍鳥則以8.5場勝差緊追在後。