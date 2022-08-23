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MLB／恐慌言論大可不必 基特：洋基美東稱霸機率99.9%

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
基特說洋基分區封王的機率是99.9%。 美聯社
基特說洋基分區封王的機率是99.9%。 美聯社

洋基隊近期輸球連連，喪到極致的氛圍卻讓昔日洋基隊長基特（Derek Jeter）很不解，「當你在8月底還握有8場勝差領先，那只代表這支球隊很棒。」儘管在美聯東區的領先正急遽縮小中，但基特說洋基分區封王的機率是99.9%。

洋基在明星賽後近況慘跌，近期連輸了6波系列賽，總教練布恩（Aaron Boone）日前才在賽後失控，爆氣拍桌說球隊必須打得更好，講再多都沒用；洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天則強調，對布恩、對團隊都還是很有信心。

基特接受紐約郵報訪問，談到洋基目前的處境，他表示，大家總是喜歡誇飾、搞得很恐慌的樣子，「但當你擁有15.5場勝差領先，你有餘裕去面對像這樣的低潮期。」

《Baseball Reference》和《Fangraphs》兩項專業數據網站，對於洋基在美聯東區稱霸的機率分別為98.4%、91.2%，但基特認為是99.9%。

基特說：「打了120場比賽，還有這麼大的領先，沒有一支好球隊是不可能辦到的，而洋基就是一支好球隊，現在遇到困境的球隊不會只有洋基，還有很多球隊此際都各有難題。」他說還處於領先的洋基，根本不需去在意其他對手，「只要你不輸，其他球隊根本追不上，對吧？所控制權還在你的手上。」

洋基 基特 明星賽

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