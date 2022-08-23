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MLB／張育成掃雙安 大谷翔平強制填休來代打吞K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台將張育成先發繳出雙安。 美聯社
台將張育成先發繳出雙安。 美聯社

大谷翔平被強制填休的一天，台將張育成先發繳出雙安，光芒終場以2：1擊敗天使隊，在這波4連戰拔得頭籌。

大谷昨天因腸胃炎只先發4局失3分退場，今天未排進先發打線，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）表示，還未詢問大谷的意見前，就已經決定讓他輪休，「我只是覺得，今天就是讓他休息的好日子。」

獲得休息一天，大谷仍在場邊認真做功課，天使在6局上因兩保送攻占一、二壘時推出他代打，面對一顆92哩的變速球揮空吞下三振。

張育成則是擔任光芒先發第5棒二壘打，首局在得點圈的打擊機會遭到三振，結束光芒攻勢，第4局在拉米瑞茲（Harold Ramirez）的安打之後，緊接補上掃向右外野的強勁平飛安打，讓光芒有大好開局，但最終因雙殺只拿下1分。

光芒第6局以張育成的安打開局，但接下來連續3棒被解決，未能推進張育成，8局下的打席則換上崔志萬代打，此役以3打數2安打作收，賽後打擊率2成17，僅計效力光芒時期則是2成79。

光芒的致勝一擊在5局下出現，由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）掃出陽春砲，幫助先發5.2局僅失1分、送出7K的史普林斯（Jeffrey Springs）取得勝投。

光芒 張育成

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