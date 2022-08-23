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MLB／大聯盟也有最強銀行員 大都會左投費雪初登板好勵志

中央社／ 洛杉磯22日專電
美國職棒21日同樣有一名曾是銀行員的投手登場，獨特的經歷登上大聯盟官網首頁。 法新社
美國職棒21日同樣有一名曾是銀行員的投手登場，獨特的經歷登上大聯盟官網首頁。 法新社

台灣棒壇有「最強銀行員」投手吳昇峰，無獨有偶，美國職棒21日同樣有一名曾是銀行員的投手登場，獨特的經歷登上大聯盟官網首頁。

紐約大都會昨天以10比9在客場擊敗費城人，中繼3局無失分的左投手費雪（Nate Fisher）不僅締造個人大聯盟初登板，他曾離開棒球一年、服務金融業的特殊經歷成為話題。

費雪今年26歲，14個月前他還在一家銀行上班，負責審核商業貸款的業務。

如今他重拾職業棒球員的身分，登上大聯盟。面對費城人打線，他投3局只被敲1安打，三振1人。巧合的是，這座球場名也與銀行有關，叫市民銀行球場（Citizens Bank Park）。

在台灣棒球界，業餘成棒合作金庫隊王牌投手吳昇峰因為多次為國家隊締造佳績，而獲得「最強銀行員」稱號。如今美國大聯盟也有最強銀行員。

費雪原本效力西雅圖水手隊小聯盟，2020年球季因疫情取消，球隊將他釋出。失去工作的他，回到家鄉內布拉斯加州（Nebraska）。在一名帶過他的教練引介下來到一間地方銀行上班。

費雪在奧瑪哈（Omaha）第一國家銀行（FirstNational Bank）工作，直到2021年6月才回到棒球圈，重新與水手簽約。他今年轉到大都會，在3A層級出賽12場繳出1勝2敗防禦率3.12的成績。

昨天這場大都會對費城人的比賽，費雪在第5局上場投球，當球場的廣播唸出他的名字時，在場除了他的家人朋友之外，沒有人知道他是誰。

本場敲出雙響砲的坎納（Mark Canha）賽後說：「當他上場時，我根本不知道他是誰。」

費雪的大聯盟初登板繳出3局無失分，儘管中間一度因雨中斷46分鐘，仍然順利完成任務。賽後媒體問他，在銀行工作與在大聯盟投球，哪一邊比較辛苦？費雪回答：「大概是面對費城人打線比較辛苦，不過在銀行上班也是有一些辛苦的日子。」

費雪談到過去2年這一段暫離棒球的經驗說：「疫情之下，任何事情都充滿了不確定，我當時不知道機會是不是會再來，所以當有這個機會，我就順其自然地接受了。棒球是我的夢想，我仍會試著努力實現它。」

在休息室面對媒體時，費雪說過去在銀行的上司傳簡訊向他祝賀。大都會總教練休瓦特（BuckShowalter）說：「我知道他的故事，那真是太酷了。球員們都為此感到很興奮，他們知道這對球隊很有意義。」

大聯盟 棒球 大都會

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