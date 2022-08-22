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桌球／隨時可能停下來？莊智淵透露退役想法

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「桌球教父」莊智淵出席《透視內幕：運動科學》首映記者會。記者邱德祥／攝影
「桌球教父」莊智淵出席《透視內幕：運動科學》首映記者會。記者邱德祥／攝影

41歲的「桌球教父」莊智淵，今年5月在世界桌球職業大聯盟支線賽（WTT Feeder）韋斯切斯特奪下相隔6年的國際賽單打冠軍，今天出席國家地理製作的《透視內幕：運動科學》首映記者會時鬆口說，現階段以延期到明年的杭州亞運為目標。

身為奧運「五朝元老」，8歲就接觸桌球的莊智淵持拍已經超過30年，月初剛在在WTT突尼斯挑戰賽打進男雙4強，下月初又要到阿曼參戰；今天現身記者會的他提到，現在心態平穩許多，不像過去會有較大起伏，不變的是仍持續尋求進步。

「現在目標，一場一場打，大目標回到世界前10吧。」目前世界排名16的莊智淵還笑說，打到現在年紀，「走一步是一步」，隨時停下來都有可能，「亞運延期，就有想過要不要繼續打，和家人討論後且戰且走，希望能打到那邊（杭州）。」

莊智淵提到，近年運動科學漸漸普及，自己10年前也陸續接觸，透過運科輔助，能讓自己訓練更精準，做決策也更正確，他舉例說：「以前揮拍要40次，現在可能10次、15次，不是去靠感覺走，更篤定一點。」

國科會補助計畫團隊製作的《透視內幕：運動科學》就是以運科支援的幕後歷程為主軸，內容包括桌球、舉重、自由車、棒球、射箭和羽球，解析如何透過科技和數據，幫助各領域的頂尖運動員再造巔峰，30日晚上9點將於國家地理頻道全台首播。

「桌球教父」莊智淵出席《透視內幕：運動科學》首映記者會。記者邱德祥／攝影
「桌球教父」莊智淵出席《透視內幕：運動科學》首映記者會。記者邱德祥／攝影

桌球 莊智淵 亞運

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