MLB／球和標竿擦身而過 張育成轟界外全壘打好惋惜

光芒今進行和皇家4連戰的最後一役，張育成在第六局將球掃出左外野大牆，但可惜和全壘打標竿擦身而過，本季第4轟尚未出爐，最終3打數無敲安，不過光芒終場仍以3：2擊敗皇家。

張育成連2場先發，今天擔任第7棒游擊手，前2次打席都遭刺殺，6局下面對皇家中繼投手凱勒（Brad Keller），他咬中1顆正中滑球，眼看球已經飛過大牆，可惜最後卻形成界外全壘打，張育成表情也十分惋惜，該打席最終他擊出三壘方向滾地球，單場3次打擊全落空，打擊率下滑到.205。

儘管張育成今沒有突出表現，光芒仍舊收下近10戰的第7勝，目前為外卡的龍頭，不過美聯外卡爭奪戰廝殺得相當激烈，光芒和第6名的白襪勝差也不過3.5，接下來光芒將和天使進行4連戰，有機會再持續擴大勝差優勢。

張育成界外全壘打從1分28秒開始