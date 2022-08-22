MLB／球和標竿擦身而過 張育成轟界外全壘打好惋惜
光芒今進行和皇家4連戰的最後一役，張育成在第六局將球掃出左外野大牆，但可惜和全壘打標竿擦身而過，本季第4轟尚未出爐，最終3打數無敲安，不過光芒終場仍以3：2擊敗皇家。
張育成連2場先發，今天擔任第7棒游擊手，前2次打席都遭刺殺，6局下面對皇家中繼投手凱勒（Brad Keller），他咬中1顆正中滑球，眼看球已經飛過大牆，可惜最後卻形成界外全壘打，張育成表情也十分惋惜，該打席最終他擊出三壘方向滾地球，單場3次打擊全落空，打擊率下滑到.205。
儘管張育成今沒有突出表現，光芒仍舊收下近10戰的第7勝，目前為外卡的龍頭，不過美聯外卡爭奪戰廝殺得相當激烈，光芒和第6名的白襪勝差也不過3.5，接下來光芒將和天使進行4連戰，有機會再持續擴大勝差優勢。
張育成界外全壘打從1分28秒開始
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言