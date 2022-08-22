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MLB／新同學轉隊首轟建功 洋基迎來8月第5勝、逃過橫掃命運

聯合新聞網／ 綜合報導
外野手班寧坦迪第七局敲出打破僵局的兩分砲，助洋基終場以4：2擊敗藍鳥。 美聯社
外野手班寧坦迪第七局敲出打破僵局的兩分砲，助洋基終場以4：2擊敗藍鳥。 美聯社

近29場僅9勝的洋基，今靠著新同學外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）第七局敲出打破僵局的兩分砲，終場以4：2擊敗藍鳥，避免系列賽遭橫掃的厄運。

洋基開季氣勢如虹，一度拉出一波9連勝高潮，上半季幾乎都位居美聯龍頭，但明星賽後戰績為9勝20敗，8月表現更是荒腔走板，前18場比賽僅贏4場，原先此役若無法止敗，那將會是近期連續6個系列賽都吞下敗仗。

洋基今日首局靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的適時安打先馳得點，3局上藍鳥梅瑞菲德（Whit Merrifield）炸出陽春砲追平比分，不過雙方你來我往，3局下勒梅休（DJ LeMahieu）又把握得點圈機會，一棒打回第2分。

7局上藍鳥布萊德利（Jackie Bradley Jr.）在滿壘時選到保送，幫助球隊擠回追平分，但7局下班寧坦迪轟出關鍵兩分炮，靠著這2分領先優勢，終場率領洋基4：2終結連敗。

洋基明星賽後戰績不佳，對此主場球迷完全不留情面，近期時常高喊總教練布恩（Aaron Boone）下台，今天終於止敗，布恩也表示鬆了一口氣，「我們近況不佳也不是秘密了，今天那一轟非常關鍵。」

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