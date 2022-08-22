MLB／還以為會被攔腰撞斷 金河成驚悚美技幸虧有6塊肌

教士今天以2：1擊敗國民隊之戰，出現一記驚悚美技，教士韓籍內野手金河成為了追界外球，撞在觀眾席的護牆、護網上，教士教頭梅爾文（Bob Melvin）的形容有如恐怖片，「看他撞上去的方式，我還以為他的身體會斷成一半。」

這記好球出現在6局上，寇爾（Alex Call）打向左外野界外區，游擊手金河成、三壘手馬恰多（Manny Machado）、左外野手普洛法（Jurickson Profar）都在追逐這球，眼看將上觀眾席，金河成在最後一步衝出，人撞在牆上的同時接進手套。

金河成重重撞了一下後倒在地上，但還是把球牢牢握在手套裡，完成這記接殺，而他稍稍喘了口氣後，就繼續回到場上打完全場，金河成笑說：「是打在我的肋骨處，但我有6塊肌，所以OK唷！我沒問題。」

在塔提斯（Fernando Tatis Jr.）缺陣的情況下，金河成成為教士的「游擊解」，本季繳出的守備數據在大聯盟游擊手排名前段班，連身為對手的國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）都看到他的好，「他很拚，我喜歡他打球的態度，看到他有那樣的好球，其他隊友也會受到激勵。」

此役決定勝負的一擊，就在金河成的美技之後出現，貝爾（Josh Bell）在6局下敲出兩分砲，但他說這是一場由守備定調的勝負。

「他那球真的很不可思議。」貝爾表示，自己也被嚇了一跳，「我本來不覺得他會接到，大概5、6秒後，他就高舉著球，真的很不真實，它擁有特別的天賦。」

此役在6局上還有一幕很逗趣，羅伯斯（Victor Robles）打向三壘上方的小飛球，只見馬恰多已掌握來球，最終卻是金河成跑來「搶生意」，馬恰多聽到了喊聲，直接手叉腰、吹起泡泡，金河成笑笑走向馬恰多示好，他也透露當時馬恰多是對他說「不要來我的管區」。