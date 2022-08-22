MLB／越投感覺越不對勁…大谷翔平4局收工 輸給腸胃炎
大谷翔平不是超人，今天他在雙刀啟動的戰役，輸給了腸胃炎。
天使隊今天以0：4不敵老虎隊，大谷先發4局失3分，被敲5安打、4保送，首局球速拉不上來，第1球就是一記94.3哩的直球被葛林（Riley Greene）敲出448呎陽春砲，這是大谷生涯所被敲出的最大號全壘打。
大谷在5局上的打席被代打換掉，球團回報是因腸胃炎，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）賽後也還原狀況，他是在大谷進行賽前牛棚練投後才知道他不舒服，而當時已經來不及換投。
尼文指出：「他從牛棚回來後表達感覺不太舒服，有點噁心感，但他還是希望試試看，他知道會很辛苦、也確實很辛苦，投完4局後，他感覺無法再繼續打了。」
大谷對於在今天生病很自責，「已經排好我的先發了，但我今天一起床就感覺不太舒服，直到牛棚練投時，開始感覺越來越不對勁。」
「我知道我們都稱大谷是超人，但這次事情證明了他也是人。」尼文也表示，大谷在不舒服的狀況下仍投到4局，對天使來說已經很巨大。
大谷在首局直球均速約94哩，已顯示有些狀況，但隨著比賽進行，球速開始拉抬，一度出現98.5哩，但控球、球威明顯仍不到位，最終在4局投完、5局被代打換下後，提前收工養病。
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