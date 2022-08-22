快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

MLB／越投感覺越不對勁…大谷翔平4局收工 輸給腸胃炎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平不是超人，今天他在雙刀啟動的戰役，輸給了腸胃炎。

天使隊今天以0：4不敵老虎隊，大谷先發4局失3分，被敲5安打、4保送，首局球速拉不上來，第1球就是一記94.3哩的直球被葛林（Riley Greene）敲出448呎陽春砲，這是大谷生涯所被敲出的最大號全壘打。

大谷在5局上的打席被代打換掉，球團回報是因腸胃炎，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）賽後也還原狀況，他是在大谷進行賽前牛棚練投後才知道他不舒服，而當時已經來不及換投。

尼文指出：「他從牛棚回來後表達感覺不太舒服，有點噁心感，但他還是希望試試看，他知道會很辛苦、也確實很辛苦，投完4局後，他感覺無法再繼續打了。」

大谷對於在今天生病很自責，「已經排好我的先發了，但我今天一起床就感覺不太舒服，直到牛棚練投時，開始感覺越來越不對勁。」

「我知道我們都稱大谷是超人，但這次事情證明了他也是人。」尼文也表示，大谷在不舒服的狀況下仍投到4局，對天使來說已經很巨大。

大谷在首局直球均速約94哩，已顯示有些狀況，但隨著比賽進行，球速開始拉抬，一度出現98.5哩，但控球、球威明顯仍不到位，最終在4局投完、5局被代打換下後，提前收工養病。

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／解放！大谷翔平明年投一休四？天使球團：不排除

MLB／大谷翔平獲選27歲最強球員 連2年成為該年齡代表人物

MLB／大谷翔平單季9場猛打賞平紀錄 但是天使沒贏

MLB／差點被主審丟觸身球 大谷翔平運氣點滿6局失2分

相關新聞

MLB／越投感覺越不對勁…大谷翔平4局收工 輸給腸胃炎

大谷翔平不是超人，今天他在雙刀啟動的戰役，輸給了腸胃炎。

MLB／衝刺700轟 普荷斯再敲雙響

42歲的老牌砲管完全沒有年久失修問題，普荷斯昨天再度炸裂雙響砲，生涯第691、692轟相繼報到，衝刺在退休前達陣「700...

MLB／響尾蛇暖心投手 二手義賣家當捐出兩百萬

去年球季宣告成為自由球員，今年球季以475萬美金加盟亞利桑那響尾蛇隊的投手甘迺迪（Ian Kennedy）為減輕搬家負擔，決定將家當進行二手義賣，並且將所得捐給公益組織。 今年球季轉戰響尾蛇後，

MLB／普侯斯雙響砲瞄準生涯700轟 紅雀痛擊響尾蛇

MLB紅雀今天在普侯斯4打數4安打、包括兩支全壘打帶動下，於客場以16比7痛擊響尾蛇。此役揮出雙響砲，普侯斯生涯累計69...

MLB／張育成貢獻兩打點獲選MVP 法蘭柯歸期未定

台灣好手張育成，今日在光芒對上皇家之戰，先發第七棒二壘手，3打數打出1安打1得分以及打回2分打點，獲選單場MVP。而其內野競爭對手法蘭柯（Wander Franco）目前傳出復健進度不順。

MLB／洋基又輸了！連輸6系列賽 27年最慘戰績

紐約洋基隊近日表現持續低迷，今（21）日對上多倫多藍鳥的比賽以2：5落敗，目前處於三連敗，對上藍鳥的系列賽更是一勝難求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。