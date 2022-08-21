MLB／響尾蛇暖心投手 二手義賣家當捐出兩百萬

去年球季宣告成為自由球員，今年球季以475萬美金加盟亞利桑那響尾蛇隊的投手甘迺迪（Ian Kennedy）為減輕搬家負擔，決定將家當進行二手義賣，並且將所得捐給公益組織。

今年球季轉戰響尾蛇後，他和妻子決議賣掉原本在堪薩斯的房子，而甘迺迪家共有7個小孩，一家九口的行囊相當可觀，因此決定賣掉二手物品以減輕搬家負擔。

甘迺迪有許多朋友都對他們家的東西感興趣，但又覺得賺朋友的錢有些不好意思，因此決定折衷將所得捐給慈善機構。

甘迺迪本次「變賣家當」共募得7萬5千美金（約225萬台幣）將其全數捐給菲律賓的非營利組織「Consider the Lily」，此組織專門營救遭受性虐待和被剝削少女。甘迺迪表示很榮幸能夠透過這樣的方式送上祝福。