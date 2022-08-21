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MLB／普侯斯雙響砲瞄準生涯700轟 紅雀痛擊響尾蛇

中央社／ 鳳凰城20日綜合外電報導
普侯斯（Albert Pujols）擔任紅雀指定打擊。 美聯社
普侯斯（Albert Pujols）擔任紅雀指定打擊。 美聯社

MLB紅雀今天在普侯斯4打數4安打、包括兩支全壘打帶動下，於客場以16比7痛擊響尾蛇。此役揮出雙響砲，普侯斯生涯累計692支全壘打，距離生涯700轟的里程碑，只剩8支的距離。

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天在客場挑戰亞利桑納響尾蛇，普侯斯（Albert Pujols）擔任紅雀指定打擊，打先發第5棒，此役他4打數4安打，並在2上、4上各揮出一發陽春彈，有兩分打點進帳，成功帶起紅雀攻勢。

地主響尾蛇今天在1下靠著華克（Christian Walker）的高飛犧牲打及凱利（Carson Kelly）帶有打點的安打，取得2比0領先。

普侯斯2上面對第1個來球就出手，靠著他的陽春彈，紅雀追回1分；3上再靠高史密特（PaulGoldschmidt） 的安打扳平戰局。

3下凱利擊出兩分打點的安打，讓響尾蛇4比2超前；但4上普侯斯再開轟，努特巴爾（Lars Nootbaar）也揮出帶有打點的安打，讓紅雀再度將比分扳平。

努特巴爾6上揮出三壘安打，加上響尾蛇守備出現失誤，紅雀添得3分，以7比4超前；並在7上靠亞瑞納多（Nolan Arenado）的犧牲打拿下第8分，將領先擴大到4分。

麥卡錫（Jake McCarthy）8下的陽春砲開啟球隊攻勢，響尾蛇單局拿下3分，將落後追到剩下1分差距。

但紅雀9上大開殺戒，接替普侯斯打擊的高曼（Nolan Gorman）敲出帶有打點的安打，讓紅雀9比7領先響尾蛇，狄楊恩（Paul DeJong）的滿貫砲讓球隊再把領先擴大到13比7，高史密特的3分彈更讓紅雀16比7取得大幅領先。

響尾蛇最後一個半局沒有得分，讓紅雀最終9分之多帶走勝利。

紅雀 響尾蛇

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