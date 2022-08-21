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MLB／張育成貢獻兩打點獲選MVP 法蘭柯歸期未定

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成單場兩打點，獲選單場MVP。 美聯社
張育成單場兩打點，獲選單場MVP。 美聯社

台灣好手張育成，今日在光芒對上皇家之戰，先發第七棒二壘手，3打數打出1安打1得分以及打回2分打點，獲選單場MVP。而其內野競爭對手法蘭柯（Wander Franco）目前傳出復健進度不順。

法蘭柯在7月11日傳出右手鉤狀骨骨折，預計缺席5到8週，在上週法蘭柯第一場3A復健賽只打了2個打席，就因右手痠痛不適下場休息。近日傳出復健進度不順，已經連續4場未在3A復健賽出賽。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，將會每天觀察法蘭柯手部的近況，目前計劃先做治療。

而6月底右膝髕骨肌腱拉傷的外野手馬格特（Manuel Margot），預計明日歸隊，光芒隊26人名單將會有所調整，而如今法蘭柯歸期未定，加上張育成本日表現不錯，有機會降低下放可能。

張育成 光芒

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