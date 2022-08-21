MLB／全場都在噓！洋基低迷讓總教練憤怒拍桌
洋基今日以2:5輸給藍鳥，系列賽一戰未勝，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後訪問時不禁拍打桌子憤怒表示「我們必須打得更好」。
洋基近日戰績慘烈，除了處於3連敗，8月以來僅拿下9場，狂輸20場，更是在單季連續輸了6個系列賽，創下27年來最慘紀錄。
布恩表示對最近的低迷難辭其咎，「不能像以前那樣我也很難過」，對於最近近況的提問，可以看出滿臉的情緒，他表示「最好的就已經在我們眼前，我們必須修正它。」講到激動處，還憤怒拍桌。
當今日落後藍鳥時，洋基主場4萬多名球迷開始發出噓聲。而針對總教練布恩的訪問，網友不禁紛紛表示，「布恩終於生氣了」、「從未看他如此失態」。
A very angry Aaron Boone lets his emotions boil over in frustration. pic.twitter.com/V5W9IW40oc— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) 2022年8月20日
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