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MLB／全場都在噓！洋基低迷讓總教練憤怒拍桌

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總教練布恩（Aaron Boone）。 美聯社
洋基總教練布恩（Aaron Boone）。 美聯社

洋基今日以2:5輸給藍鳥，系列賽一戰未勝，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後訪問時不禁拍打桌子憤怒表示「我們必須打得更好」。

洋基近日戰績慘烈，除了處於3連敗，8月以來僅拿下9場，狂輸20場，更是在單季連續輸了6個系列賽，創下27年來最慘紀錄。

布恩表示對最近的低迷難辭其咎，「不能像以前那樣我也很難過」，對於最近近況的提問，可以看出滿臉的情緒，他表示「最好的就已經在我們眼前，我們必須修正它。」講到激動處，還憤怒拍桌。

當今日落後藍鳥時，洋基主場4萬多名球迷開始發出噓聲。而針對總教練布恩的訪問，網友不禁紛紛表示，「布恩終於生氣了」、「從未看他如此失態」。

洋基 MLB

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